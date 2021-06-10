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Кадры масштабных маневров российских кораблей в Тихом океане показали в Сети

Армия
Кадры масштабных маневров российских кораблей в Тихом океане показали в Сети
wikipedia.org  /  US military/Общественное достояние

Владивосток, 10 июня. Оперативные учения разнородных сил Тихоокеанского флота РФ начались в центральной части Тихого океана. Об этом сообщает пресс-служба ТОФ.

Маневры проходят в рамках плана подготовки органов военного управления войск флота на 2021 год. Видео масштабных учений было опубликовано в Сети.

«Корабельные тактические группы Тихоокеанского флота произвели развертывание группировки сил флота в назначенном районе Тихого океана для выполнения учебных задач», — указывается в сообщении.

При этом отмечается, что в маневрах задействованы около 20 надводных боевых кораблей, подводные лодки и суда обеспечения. В эту группировку в том числе вошел флагман ТОФ гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг».

Стоит отметить, что неделю назад субмарины Военно-морского флота США были экстренно выведены в Тихий океан для проведения проверки боеготовности в ходе учений Agile Dagger 2021.

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учения тихий океан тихоокеанский флот
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