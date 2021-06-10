Более десяти человек погибло при обрушении дома в Мумбаи

Мумбаи, 10 июня. Обрушение дома в Мумбаи стало причиной гибели 11 человек, не менее 18 граждан получили травмы.

Инцидент произошел накануне поздно вечером, сообщает NDTV. На месте происшествия работают спасательные службы. Местные власти предполагают, что под завалами могут находиться люди. Двухэтажное здание рухнуло на соседнее строение в квартале трущоб Малад вечером 9 июня.

Жилой дом обрушился на остановку с людьми в Южной Корее. В результате восемь человек пострадали, девять граждан погибли. Причины внезапного обвала здания устанавливаются.