Президент России отметил восстановление реального сектора экономики

Ново-Огарево, 10 июня. Реальный сектор российской экономики восстанавливается, несмотря на то, что коронавирусная пандемия еще не преодолена, заявил президент России Владимир Путин.

Все последствия пандемии COVID9-19 еще не преодолены, борьба с инфекцией продолжается, заявил российский лидер на встрече с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым.

Президент РФ ранее выразил свое мнение о введении санкций в отношении проекта «Северный поток — 2». Первая нитка газовой магистрали построена, поэтому Западу нет смысла вводить новый пакет санкций, уверен Путин.

Глава государства накануне в онлайн-формате принял участие в запуске газоперерабатывающего завода «Газпрома» в Амурской области.