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10 июня 11:28
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Жилой дом обрушился на остановку с людьми в Южной Корее

Происшествия
Жилой дом обрушился на остановку с людьми в Южной Корее
pixabay.com

Сеул, 10 июня. Жилое здание обрушилось прямо на остановку, где выходили пассажиры из общественного транспорта. Трагедия произошла в Южной Корее.

В результате происшествия погибли девять человек, еще восемь граждан получили травмы разной степени тяжести. Здание обрушилось в корейском городе Кванджу.

Сотрудники спасательных служб устанавливают, остались ли под руинами прохожие или строители. Причины внезапного обрушения сооружения выясняются.

Как стало известно ранее, обрушение дома в Мумбаи стало причиной гибели 11 человек. Не менее 18 граждан получили травмы.

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