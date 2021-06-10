Жилой дом обрушился на остановку с людьми в Южной Корее

Сеул, 10 июня. Жилое здание обрушилось прямо на остановку, где выходили пассажиры из общественного транспорта. Трагедия произошла в Южной Корее.

В результате происшествия погибли девять человек, еще восемь граждан получили травмы разной степени тяжести. Здание обрушилось в корейском городе Кванджу.

Сотрудники спасательных служб устанавливают, остались ли под руинами прохожие или строители. Причины внезапного обрушения сооружения выясняются.

Как стало известно ранее, обрушение дома в Мумбаи стало причиной гибели 11 человек. Не менее 18 граждан получили травмы.