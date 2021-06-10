Роскачество обнаружило в шоколадном пломбире ряда производителей дрожжи и плесень

Москва, 10 июня. Эксперты Роскачества оценили шоколадный пломбир 20 отечественных торговых марок на соответствие критериям качества и выяснили, что удовлетворяет им мороженое одного производителя.

Признан высококачественным и может претендовать на присвоение российского Знака качества шоколадный пломбир марки «Лента», говорится в результатах исследования. К данному типу мороженого других производителей у экспертов есть замечания.

В частности, в пломбире одной торговой марки в Роскачестве выявили незначительное количество плесеней. В трех образцах были обнаружены дрожжи, которые не нормируются законодательством.

«Наличие дрожжей и плесеней в мороженом может быть обусловлено использованием сырья низкого качества, нарушением условий фасовки, плохой упаковкой и нарушением условий хранения, но основной вклад в наличие данной микрофлоры, конечно, вносит сырье и применяемые компоненты», — объяснила заведующая лабораторией технохимического контроля Всероссийского научно-исследовательского института молочной промышленности Елена Юрова.

В связи с началом летнего сезона россиянам дали рекомендации по выбору качественного пломбира. В Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия объяснили, на что стоит обращать внимание перед покупкой.

Клинический фармаколог Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Дарья Камышова заявила, что с помощью пломбира смогла вылечиться от коронавируса. Как обычное мороженое помогло справиться с болезнью, можно узнать в материале «Ридуса».