Экс-игрок КВН озвучил условие для закрытия юмористического шоу

Москва, 10 июня. Экс-игрок команды КВН «Станция спортивная», а ныне креативный продюсер «Comedy Баттл» Константин Обухов объяснил, почему шоу Александра Маслякова до сих пор выходи в эфир.

Константин Обухов сравнил юмористическую программу КВН со старым и ветхим зданием, которое продолжает стоять, хотя давно покрылось трещинами. По его словам, никакие нововведения и критика не смогут «столкнуть с рельс» этот поезд под названием КВН.

Программа выходит в эфире Первого канала с 1961 года и может еще десятилетиями показываться по ТВ, уверен Обухов. Он объясняет такое долголетие шоу ежегодным Сочинским фестивалем. Юморист заявил, что именно это масштабное мероприятие является «центром силы» КВН, ведь на него съезжаются тысячи игроков и зрителей. По словам Обухова, если фестиваль отменят, то следом исчезнет и КВН.

В интервью Андрею Пределину на YouTube-канале бывший игрок Клуба посоветовал авторам шоу ничего не менять. Он отметил, что это просто бесполезно. В свое время продюсеры программы меняли членов жюри, искали новые команды, но даже это не сдвинуло проект с мертвой точки.

Недавно юморист Александр Гудков, который также играл в КВН, заявил, что программа «давно умерла. Слова комика поддержал известный телеведущий Михаил Шац. По его словам, Клуб давно отстал от современной повестки и продолжает жить прошлым.