Юристы оценили угрозу уголовных дел в отношении рядовых спонсоров Навального и ФБК

Юристы объяснили ФАН, какие последствия может иметь признание ФБК1 и «Штабов Навального»2 экстремистскими организациями для их основателей, руководителей и участников, а также для всех, кто перечислял в их адрес денежные средства.

Накануне вечером Московский городской суд удовлетворил иск столичной прокуратуры о признании Фонда борьбы с коррупцией1 (ФБК — экстремистская организация, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента), Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ — экстремистская организация, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) и движения «Штабы Навального» (включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга; являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) экстремистскими организациями. (Простите, уважаемый читатель, но эти указания обязательны — таков закон).

Спорный вопрос

Управляющий партнер одного из адвокатских бюро Игорь Бушманов в интервью ФАН перечислил нюансы такого решения.

«Здесь вопрос спорный, можно ли эти действия квалифицировать как преступные до того, как суд признает организацию экстремистской. Здесь важно, по моему мнению, доказать умысел тех лиц, которые занимались организацией экстремистского сообщества, его финансированием и так далее», — пояснил он.

По словам юриста, создателей ФБК, Фонда защиты прав граждан и «Штабов» могут привлечь к уголовной ответственности по статье 282.1 УК РФ, посвященной организации экстремистского сообщества. Она предусматривает в том числе склонение к экстремистским действиям, вербовку или вовлечение. Признанным виновным по этой статье лицам грозит штраф в размере до 800 тыс. рублей или дохода осужденного за период до четырех лет; либо лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.

Если все эти действия совершались с использованием служебного положения, то срок нахождения в исправительных учреждениях может быть увеличен до 12 лет.

Федеральное агентство новостей /

Уголовно наказуемым действием считается и участие в таком сообществе. На осужденного может быть возложена обязанность выплатить штраф в размере до 600 тыс. рублей или дохода за период до трех лет. В качестве наказания могут быть определены исправительные работы на срок до четырех лет либо лишение свободы сроком от двух до шести лет.

«Если провести аналогию с мошенническими действиями, практика такова, что в основном уголовное дело возбуждают в отношении руководителя организации, а остальные идут как свидетели. Но если доказать умысел, например если бухгалтер осознанно содействовала совершению преступных действий, то она тоже может быть привлечена к ответственности, — отметил Бушманов. — Но бухгалтер может работать теоретически удаленно и никогда не видеть этих людей в глаза, просто дистанционно оказывать услуги с помощью специализированной программы».

Юрист отметил, что в случаях отсутствия доказанного умысла наемный работник будет квалифицирован как лицо, не осведомленное о преступной деятельности иных лиц.

Отдельная статья УК определяет санкции в отношении тех, кто причастен к финансированию экстремистских организаций. Согласно содержащимся в Уголовном кодексе формулировкам, все сторонники Навального и связанных с ним сообществ, перечислявшие ему донаты, в случае признания их экстремистскими теоретически попадают под действие статьи 282.3 УК РФ.

Предоставление, сбор средств или оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования преступления экстремистской направленности либо для обеспечения деятельности экстремистского сообщества или организации, согласно этой статье, наказывается штрафом до 700 тыс. рублей или в размере дохода за период до четырех лет, принудительными работами на период в один-четыре года или лишением свободы от трех до восьми лет.

«Любой размер перечисленных денежных средств — даже 100 рублей — уже считается финансированием экстремистской организации, хоть один рубль! Но закон направлен прежде всего на купирование этой деятельности — на основных ее организаторов, а не просто тех, кто 100 рублей перечислил. До маразма никто доходить не будет: каждый имеет право на ошибку. Другое дело, если кто-то неоднократно финансировал крупными суммами», — добавил Бушманов.

Юрист также отметил, что создание организации или общественного движения, которые будут клонировать запрещенные в случае их признания экстремистскими ФБК и «Штабы Навального», не станет удачным решением и не позволит избежать ответственности при совершении преступных действий.

Более того, попытки клонирования ФБК, если «наследники» этой организации, будут продолжать совершать аналогичные действия, могут быть квалифицированы как целенаправленная деятельность экстремистской направленности и стать дополнительным доказательством первого эпизода, а также основанием для возбуждения нового уголовного дела.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Сейчас не времена Ивана Грозного»

«Для тех, кто перечислял деньги ранее, никаких серьезных проблем, а уж тем более уголовных дел не будет», — заявил в интервью ФАН юрист Дмитрий Аграновский.

Известный адвокат привел в пример Национал-большевистскую партию4 (экстремистская организация, запрещенная в РФ), закрытой по решению суда в апреле 2007 года.

«Я защищал многих ребят из НБП4. Какие-то ограничения на них начали накладывать только уже после решения суда. Как сейчас сложится практика, сказать нельзя. Но, скорее всего, у тех, кто как-то содействовал им (ФБК. — Прим. ФАН), до судебного решения никаких проблем не будет. Если они захотят пойти в депутаты Госдумы, тогда им что-то и припомнят, но в повседневной жизни — вряд ли. А вот тот, кто будет перечислять деньги уже после вступления решения в силу, уже будет попадать под соответствующую статью», — пояснил Аграновский.

Юрист также отметил, основываясь на практике признания экстремистской НБП, что уголовное преследование в отношении организаторов и участников этих сообществ должно осуществляться только при совершении ими преступных действий уже после вступления судебного решения в силу.

«Они (бывшие члены НБП. — Прим. ФАН) организовали «Другую Россию», и ее не преследовали как экстремистскую организацию. Сейчас у них это называется «Другая Россия имени Эдуарда Лимонова» — ее тоже не преследуют, — добавил юрист. — Да, сейчас не времена Ивана Грозного, головы никому не рубят. Но если донаты будут перечисляться уже после вступления решения суда в силу, то здесь другое дело — действует принцип правовой определенности. Вам всем объяснили, что эта организация запрещена, значит с ней сотрудничать нельзя. Более того, если человек знает, что организация запрещена и сотрудничает с ней, значит степень его опасности повышается».

Дмитрий Аграновский предположил, что если сейчас сотрудники ФБК зарегистрируют организацию под другим названием, то для доказательства их причастности к экстремистской деятельности и при необходимости запрещения потребуется новый судебный процесс.

Защита ФБК и «Штабов Навального» заявила о намерении обжаловать решение суда. Тем не менее, как заявили в Мосгорсуде, его решение подлежит немедленному исполнению в части прекращения деятельности запрещенных организаций.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

2 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга

4 Организация запрещена на территории РФ.