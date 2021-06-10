Эфир: Зачем в России собираются запрещать торговлю в выходные дни и ночью

В четверг, 10 июня, с 15:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит прямой эфир, в ходе которого обсуждают возможный запрет на торговлю в выходные дни и ночное время для сетевых магазинов.

В ряде российских регионов могут ограничить работу торговых сетей в ночное время и по выходным. С таким предложением глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов обратился к помощнику президента России Максиму Орешкину.

Предполагается, что такая мера поможет небольшим магазинам, ярмаркам и фермерам продавать свою продукцию, которую не берет на реализацию крупный ритейл. Насколько реалистично это предложение, в прямом эфире обсуждают экономисты и предприниматели.