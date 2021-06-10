Правоохранители проведут расследование в отношении очевидцев расстрела в Адлере

Сочи, 10 июня. Сотрудники СК установили, что в момент убийства двух сотрудников ФССП рядом находились несколько человек. С ними правоохранители намерены «плотно» поработать.

Среди очевидцев был и знакомый адлерского стрелка. И. о. руководителя следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрей Маслов отметил подозрительное «хладнокровие» свидетелей. Никто из находившихся рядом лиц не попытался задержать стрелка, не стал отговаривать его от совершения убийства. Полицейские намерены провести расследование в отношении свидетелей.

Двое приставов приехали к дому подозреваемого с документами на снос объектов, которые тот незаконно построил. Злоумышленник был не согласен с вердиктом суда. Он вытащил ружье и застрелил сотрудников ФССП.