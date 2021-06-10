Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июня 11:27
МВД РФ предлагает ввести добровольный техосмотр для личных легковых машин
Росгвардия будут охранять более тысячи детских лагерей на Северо-Западе
Победители всеармейского конкурса «Авиадартс-2021» прибыли на аэродромы ЮВО
Силовики провели обыски по делу экс-главы свердловского министерства имущества
Нулевое предложение жилья в новостройках зафиксировано в четырех районах Москвы
Президент России отметил восстановление реального сектора экономики
Кадры масштабных маневров российских кораблей в Тихом океане показали в Сети
Политолог из Греции рассказал, как НАТО хочет втянуть Скандинавию в арктическую войну с РФ
Более десяти человек погибло при обрушении дома в Мумбаи
Педофил из Пензы показывал детям фильмы для взрослых и рассказывал о сексе
Все новости

Правоохранители проведут расследование в отношении очевидцев расстрела в Адлере

Происшествия
Правоохранители проведут расследование в отношении очевидцев расстрела в Адлере
pxhere.com

Сочи, 10 июня. Сотрудники СК установили, что в момент убийства двух сотрудников ФССП рядом находились несколько человек. С ними правоохранители намерены «плотно» поработать.

Среди очевидцев был и знакомый адлерского стрелка. И. о. руководителя следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрей Маслов отметил подозрительное «хладнокровие» свидетелей. Никто из находившихся рядом лиц не попытался задержать стрелка, не стал отговаривать его от совершения убийства. Полицейские намерены провести расследование в отношении свидетелей.

Двое приставов приехали к дому подозреваемого с документами на снос объектов, которые тот незаконно построил. Злоумышленник был не согласен с вердиктом суда. Он вытащил ружье и застрелил сотрудников ФССП.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Правоохранители проведут расследование в отношении очевидцев расстрела в Адлере
убийство приставы свидетели
Комментировать
Эксклюзив
Победители всеармейского конкурса «Авиадартс-2021» прибыли на аэродромы ЮВО
Победители всеармейского конкурса «Авиадартс-2021» прибыли на аэродромы ЮВО
Самое популярное
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 165458 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 88529 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 88360 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 76739 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 74427 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Рейтинг@Mail.ru