Украина по-добрососедски приютила у себя белорусских майданщиков

Киев, 10 июня. Потерпев неудачу с попыткой госпереворота в Белоруссии сторонники Светланы Тихановской поспешили укрыться от правоохранителей в Европе, но часть из них осела на Украине.

Самыми популярными направлениями политэмиграции для белорусских майданщиков стали Польша и Литва. Стоит полагать, что оттуда же Запад спонсировал их деятельность. Однако немало видных сторонников Тихановской предпочли пережидать не лучшие времена на Украине, что резонно: языковой барьер не столь высок и ментальность ближе, чем восточноевропейская, указывает издание «Украина.ру».

Первым в Незалежную бежал лидер бастующих промышленников Дмитрий Куделевич, мужчина входил в состав комитета стачников «Беларуськалий» и намеревался устроить в стране массовую забастовку промышленников, что якобы заставит действующего президента Александра Лукашенко сложить с себя полномочия. Однако в августе 2020 года его задержали белорусские спецслужбы. От неудобного разговора Куделевич сбежал через открытую форточку в туалете здания КГБ, а после объявился на Украине. Интервью о политическом будущем Белоруссии он теперь раздает оттуда, пока жена и дети ждут его на родине.

Через месяц на Украину бежали Антон Родненков и Иван Кравцов, которые входили в состав Координационного Совета Тихановской. Свой побег оба попытались выставить как принудительную депортацию, хотя в белорусских органах эту версию не подтвердили. Позже Родненков и Кравцов решили нарастить дистанцию между собой и белорусской полицией, поэтому перебрались в Варшаву. Как и Куделевич они периодически напоминают о себе, раздавая интервью. А вот еще раньше на Украину бежал «рупор правды» — Дмитрий Галко. С 2018 года критиковать власть в республике он предпочитал находясь подальше от нее. Хотя из страны он бежал не из-за «оппозиционных взглядов», а уголовного преследования. В поле зрения полиции он попал, когда распивал алкогольные напитки с несовершеннолетними.

Последним, но не менее заметным случаем политэмиграции в Незалежную стал Артем Шрайбман, коллега по цеху Галко. Себя он называл беспристрастным журналистом. Однако недавний допрос основателя скандального Telegram-канала Nexta Романа Протасевича пролил свет на неожиданные стороны деятельность Шрайбмана. Протасевич рассказал правоохранителям, что журналист имел связи с администраторами других протестных сообществ и помогал им добрым советом. Сразу после дачи показаний Протасевича Шрайбман исчез из страны и предсказуемо объявился на Украине, где пообещал продолжать свою беспристрастную аналитическую деятельность.

Светлана Тихановская тем временем продолжает скрываться в Литве, откуда пытается заявить о себе. Недавно бывшая оппонентка Лукашенко на президентских выборах потребовала от США ввода новых санкций против Белоруссии.