Иностранцам хотят запретить избираться в губернаторы и депутаты Саратовской области

Саратов, 10 июня. Рабочая группа областной думы предложила поправки в устав региона. Лицам, имеющим иностранное гражданство, хотят запретить избираться в губернаторы, депутаты и омбудсмены.

«Непонятно, какие вообще могут быть аргументы против данной инициативы. Как можно даже в теории рассматривать на должность губернатора человека, имеющего иностранное гражданство? Что касается инициативы назначать в губернаторы только тех, кто живет в области не менее пяти лет, здесь нужно тщательнее изучить вопрос», — рассказал корреспонденту ФАН на условиях анонимности депутат областной думы.