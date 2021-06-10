Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июня 11:26
Силовики провели обыски по делу экс-главы свердловского министерства имущества
Нулевое предложение жилья в новостройках зафиксировано в четырех районах Москвы
Президент России отметил восстановление реального сектора экономики
Кадры масштабных маневров российских кораблей в Тихом океане показали в Сети
Политолог из Греции рассказал, как НАТО хочет втянуть Скандинавию в арктическую войну с РФ
Более десяти человек погибло при обрушении дома в Мумбаи
Педофил из Пензы показывал детям фильмы для взрослых и рассказывал о сексе
Жилой дом обрушился на остановку с людьми в Южной Корее
Европейцы назвали политическую систему США сломанной
Пропавшего во время отдыха на озере мужчину ищут в Новокузнецке
Все новости

Иностранцам хотят запретить избираться в губернаторы и депутаты Саратовской области

Общество
Иностранцам хотят запретить избираться в губернаторы и депутаты Саратовской области
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Саратов, 10 июня. Рабочая группа областной думы предложила поправки в устав региона. Лицам, имеющим иностранное гражданство, хотят запретить избираться в губернаторы, депутаты и омбудсмены.  

«Непонятно, какие вообще могут быть аргументы против данной инициативы. Как можно даже в теории рассматривать на должность губернатора человека, имеющего иностранное гражданство? Что касается инициативы назначать в губернаторы только тех, кто живет в области не менее пяти лет, здесь нужно тщательнее изучить вопрос», — рассказал корреспонденту ФАН на условиях анонимности депутат областной думы. 

Ранее стало известно, что саратовским учителям и чиновникам поднимут зарплату на 10%. Осуществить прибавку хотят в августе.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Иностранцам хотят запретить избираться в губернаторы и депутаты Саратовской области
закон саратовская область иностранцы
Комментировать
Эксклюзив
Победители всеармейского конкурса «Авиадартс-2021» прибыли на аэродромы ЮВО
Победители всеармейского конкурса «Авиадартс-2021» прибыли на аэродромы ЮВО
Самое популярное
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 165458 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 88529 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 88360 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 76739 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 74427 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Рейтинг@Mail.ru