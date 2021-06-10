Парламент Латвии лишил неприкосновенности депутата Адамсонса из-за России

Рига, 10 июня. Латвийский парламент снял неприкосновенность с депутата от партии «Согласие» Яниса Адамсонса. Политика подозревают в «шпионаже» в пользу России.

По словам самого парламентария, он понятия не имеет о том, что ему инкриминируют правоохранители.

«Грехов за собой не чувствую», — сказал Адамсонс.

Он добавил, что ему сложно комментировать действия Сейма Латвии, поскольку он не знает, о чем идет речь.

Как стало известно ранее, прошедшие в Латвии выборы в местные органы власти показали самую низкую явку избирателей в истории страны. В голосовании приняли участие 270 456 граждан.