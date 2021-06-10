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10 июня 11:27
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Парламент Латвии лишил неприкосновенности депутата Адамсонса из-за России

Политика
Парламент Латвии лишил неприкосновенности депутата Адамсонса из-за России
Янис Адамсонс  /  из личного архива

Рига, 10 июня. Латвийский парламент снял неприкосновенность с депутата от партии «Согласие» Яниса Адамсонса. Политика подозревают в «шпионаже» в пользу России.

По словам самого парламентария, он понятия не имеет о том, что ему инкриминируют правоохранители.

«Грехов за собой не чувствую», — сказал Адамсонс.

Он добавил, что ему сложно комментировать действия Сейма Латвии, поскольку он не знает, о чем идет речь.

Как стало известно ранее, прошедшие в Латвии выборы в местные органы власти показали самую низкую явку избирателей в истории страны. В голосовании приняли участие 270 456 граждан.

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Латвия шпионаж депутат сейм
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