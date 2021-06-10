В Ростове-на-Дону осудили готовившего взрывы террориста ИГ*

Ростов-на-Дону, 10 июня. Житель Владикавказа предстал перед судом. Фигурант признан виновным в подготовке взрывов.
Следователи установили, что фигурант стал членом международной террористической группировки ИГ1, запрещенной на территории РФ. Злоумышленник занимался подготовкой к взрывам. Мишенями должны были стать административные здания в Ростове-на-Дону.
Преступник получил 15 лет лишения свободы. Он также обязан выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.
1 Организация запрещена на территории РФ.