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10 июня 11:27
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В Ростове-на-Дону осудили готовившего взрывы террориста ИГ*

Происшествия
В Ростове-на-Дону осудили готовившего взрывы террориста ИГ*
komi.sledcom.ru

Ростов-на-Дону, 10 июня. Житель Владикавказа предстал перед судом. Фигурант признан виновным в подготовке взрывов.

Следователи установили, что фигурант стал членом международной террористической группировки ИГ1, запрещенной на территории РФ. Злоумышленник занимался подготовкой к взрывам. Мишенями должны были стать административные здания в Ростове-на-Дону.

Преступник получил 15 лет лишения свободы. Он также обязан выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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