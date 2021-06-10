Жителям России назвали оптимальное время для покупки доллара и евро

Москва, 10 июня. Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ1 «Универ Капитал» Андрей Верников объяснил, когда лучше покупать валюту.

По его словам, чтобы выбрать оптимальный момент для приобретения валюты, лучше всего отталкиваться от риторики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Если регулятор до конца года начнет рассматривать сценарий с ужесточением денежно-кредитной политики, в частности — повышением кредитной ставки и сворачиванием программы выкупа активов, можно ожидать роста доллара. Верников в беседе с «Прайм» отметил, что Евроцентробанк сохраняет предельно мягкую монетарную политику. И инфляция в ЕС ниже, чем в США, из-за чего вероятность того, что европейцы начнут «закручивать гайки», низка.

Эксперт выразил мнение, что в четвертом квартале текущего года можно ожидать укрепления рубля. На это повлияют сезонные факторы — ожидается поступление наибольшего количества экспортной выручки.

Биржевой курс американской валюты на старте торгов Мосбиржи в четверг потерял пять копеек и составил 72,25 рубля за доллар. При этом евро снизился на 19 копеек — до 87,9 рубля.

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