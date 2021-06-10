Россияне высмеяли американский «суперсамолет-убийцу» новейшего ЗРК С-500

Москва, 10 июня. Российский зенитно-ракетный комплекс С-500 будет не страшен для американских самолетов в том случае, если они не будут летать в зоне его поражения, уверены жители РФ.

Военно-воздушные силы США в скором времени получат перспективный «суперсамолет-убийцу», для которого якобы новейший ЗРК С-500 «Прометей», разработанный в России, «не станет» проблемой, заявили авторы американского портала The National Interest. По их словам, этой «неуязвимой» для российского комплекса крылатой машиной является стелс-бомбардировщик B-21 Raider. Эксперты утверждают, что этот образец сможет «преодолевать» системы ПВО ВС РФ ввиду того, что он будет обладать модульной конструкцией и открытой архитектурой, что позволит оснащать его различными технологическими решениями.

Пользователи российского сегмента Сети прокомментировали пространный материал NI, высмеяв очередную попытку американцев выдать желаемое за действительное. Они напомнили о том, что точно такими же свойствами американские аналитики некогда наделяли истребитель F-35, однако в итоге это оказалось далеко не так.

«Помнится, кричали, что для F-35 российские средства ПВО не страшны, а что в итоге? Вот когда в скором времени появится (если вообще появится), вот тогда и поговорить на эту тему можно. Ну а западные СМИ на то и западные, чтобы постоянно отличаться и не в лучшую сторону», — отметил один из жителей РФ.

Некоторые пользователи с юмором отнеслись к подобной публикации. Они подчеркнули, что С-500 действительно не будет представлять опасности для B-21, однако только в том случае, если стелс-бомбардировщик не будет приближаться к зоне поражения «Прометея» или же вообще не будет покидать авиабазу.

«ЗРК С500 «Прометей» вообще не проблема для натовских самолетов, если они не будут летать в зоне его поражения у наших границ», — сыронизировал пользователь Сети.

«Ну если он так и останется проектом или будет стоять на аэродроме, то да, С-500 ему не страшен!» — поддержал его другой комментатор.

«Если только будут летать где-то за орбитой МКС», — в шутливой форме написал еще один россиянин.

Ранее американский аналитик Крис Осборн поставил под сомнение высказывания своих коллег на счет способности B-21 преодолевать российские системы ПВО. Он подчеркнул, что инженеры из США разрабатывают бомбардировщик в течение десятилетия, за которое РФ смогла достичь значительных успехов в области создания средств противовоздушной обороны, ввиду чего С-500 может сделать стелс-самолет бесполезным уже к моменту начала его серийного производства.