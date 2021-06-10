Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июня 11:26
Силовики провели обыски по делу экс-главы свердловского министерства имущества
Нулевое предложение жилья в новостройках зафиксировано в четырех районах Москвы
Президент России отметил восстановление реального сектора экономики
Кадры масштабных маневров российских кораблей в Тихом океане показали в Сети
Политолог из Греции рассказал, как НАТО хочет втянуть Скандинавию в арктическую войну с РФ
Более десяти человек погибло при обрушении дома в Мумбаи
Педофил из Пензы показывал детям фильмы для взрослых и рассказывал о сексе
Жилой дом обрушился на остановку с людьми в Южной Корее
Европейцы назвали политическую систему США сломанной
Пропавшего во время отдыха на озере мужчину ищут в Новокузнецке
Все новости

Вознесение 2021: что за праздник, история и традиции, что нельзя делать 10 июня

  /   Обновлено: 10 июня 2021 11:14
Общество
Вознесение 2021: что за праздник, история и традиции, что нельзя делать 10 июня
Федеральное агентство новостей  / 

Вознесение Господне — один из важнейших христианских праздников, символизирующий будущее всеобщее воскрешение, первым шагом к которому стала Пасха — Светлое Воскресение Христово. Вознесение отмечается на 40-й день после Пасхи, праздник всегда приходится на четверг. В 2021 году Русская православная церковь (РПЦ) и другие церкви, живущие по юлианскому календарю, празднуют Вознесение Господне в четверг, 10 июня.

Вознесение: история праздника

Евангельские источники утверждают, что в течение сорока дней после Пасхи Иисус Христос присутствовал на Земле, являлся апостолам, вел с ними беседы. На 40-й день Спаситель, собрав учеников в Иерусалиме, завершил земное служение, отправившись на небо — в чертоги Бога-отца. Перед этим апостолы приняли крещение от Святого духа, после чего воочию увидели, как Иисус вознесся на Небеса.

С Вознесением связана христианская традиция почитания Святой Троицы — Бога-отца, Бога-сына и Бога Святого духа.

Вознесение 2021: что за праздник, история и традиции, что нельзя делать 10 июня
Федеральное агентство новостей  / 

Вознесение: традиции и приметы

Вознесение было одним из любимых славянских народно-христианских праздников, связанных с окончательным наступлением благодатного лета — лучшего времени, когда весенние полевые работы завершены, а у людей достаточно пищи. Народная примета гласила, что на Вознесение весна-красна возносится на Небеса вместе с Христом, уступая дорогу лету.

Соловьиная ночь, предшествующая Вознесению, считалась временем полного раскрытия матушкой-природой своих живительных объятий. В эту ночь на Руси было принято не спать, встречая лето. Встреча сопровождалась гуляниями и ритуальными трапезами на природе с традиционными блинами и яичницей, а также с блюдами из мяса. Эта традиция вполне согласуется с христианскими установками — в это время еще продолжается мясоед, а четверг — это день, когда мясо разрешено. Мясоед завершится 28 июня с началом Петрова поста.

Что нельзя делать 10 июня

Как в любой церковной праздник на Вознесение старались избегать тяжелой работы, под строгим запретом были ссоры, скандалы, сквернословие. Праздничная трапеза предусматривала небольшое количество вина, но неумеренность и пьянство сурово осуждались.

На Руси на Вознесение, а особенно в соловьиную ночь было не принято засиживаться дома, избегать соседей. Таких людей недолюбливали, считалось, что они замышляют недоброе. Также в этот день считалось очень опасным причинять какой бы то ни было ущерб матушке-природе: вести работы на земле, особенно с применением металлического инвентаря, обижать животных и птиц. Категорически запрещались охота, ловля птиц и рыбная ловля. Запрещались женские рукоделия, чтобы иголкой или спицей случайно не «поранить» матушку-землю, а нитками не «опутать» птиц силками.

В это время на Руси еще запрещалось купаться, примета гласила, что до Троицы, пока вода не прогрелась и не очистилась, русалки особенно лютуют и могут утащить купальщика на дно.

 

Вернуться назад

Все новости / Общество / Вознесение 2021: что за праздник, история и традиции, что нельзя делать 10 июня
вознесение традиции соловьиная ночь
Комментировать
Эксклюзив
Педофил из Пензы показывал детям фильмы для взрослых и рассказывал о сексе
Педофил из Пензы показывал детям фильмы для взрослых и рассказывал о сексе
Самое популярное
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 165458 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 88529 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 88360 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 76739 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 74427 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Рейтинг@Mail.ru