Корабли ТОФ приступили к крупным учениям в центре Тихого океана

Москва, 10 июня. Экипажи кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) приступили к крупномасштабным учениям, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Маневры проходят в центральной части Тихого океана, говорится в сообщении. К учениям привлечено до 20 надводных кораблей, также подводные лодки и суда снабжения. В поход вышел и флагман флота — ракетный крейсер "Варяг".

Основной задачей учений является проверка управления разносоставной группировкой на удалении от военных баз (порядка 4000 км). Моряки будут искать и отслеживать субмарины и надводные корабли условного противника.

Некоторое время назад суда ТОФ проводили ракетные стрельбы у Камчатки. В состав боевой группы входили малые ракетные корабли и противолодочные суда.