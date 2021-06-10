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Корабли ТОФ приступили к крупным учениям в центре Тихого океана

Армия
Корабли ТОФ приступили к крупным учениям в центре Тихого океана
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 10 июня. Экипажи кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) приступили к крупномасштабным учениям, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Маневры проходят в центральной части Тихого океана, говорится в сообщении. К учениям привлечено до 20 надводных кораблей, также подводные лодки и суда снабжения. В поход вышел и флагман флота — ракетный крейсер "Варяг".

Основной задачей учений является проверка управления разносоставной группировкой на удалении от военных баз (порядка 4000 км). Моряки будут искать и отслеживать субмарины и надводные корабли условного противника.

Некоторое время назад суда ТОФ проводили ракетные стрельбы у Камчатки. В состав боевой группы входили малые ракетные корабли и противолодочные суда.

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учения тихий океан тихоокеанский флот
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