Европа поддержит идею США о независимом расследовании природы COVID-19

Брюссель, 10 июня. Евросоюз выступит в поддержку инициативы Соединенных Штатов о необходимости проведения независимого расследования о происхождении коронавируса.

Работу об изучении истоков пандемии COVID-19 проведут в Китае, заявили в четверг глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Известно, что Вашингтон уже запрашивал у Евросоюза поддержку в таком научном исследовании.

Активная борьба с распространением коронавируса SARS-CoV-2 продолжается по всему миру. Так, российские медики 9 июня выявили 10 407 новых пациентов с подтвержденным COVID-19. Актуальную статистику предоставил федеральный оперативный штаб.