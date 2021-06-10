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10 июня 11:26
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Европа поддержит идею США о независимом расследовании природы COVID-19

Общество
Европа поддержит идею США о независимом расследовании природы COVID-19
pixabay.com

Брюссель, 10 июня. Евросоюз выступит в поддержку инициативы Соединенных Штатов о необходимости проведения независимого расследования о происхождении коронавируса.

Работу об изучении истоков пандемии COVID-19 проведут в Китае, заявили в четверг глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Известно, что Вашингтон уже запрашивал у Евросоюза поддержку в таком научном исследовании.

Активная борьба с распространением коронавируса SARS-CoV-2 продолжается по всему миру. Так, российские медики 9 июня выявили 10 407 новых пациентов с подтвержденным COVID-19. Актуальную статистику предоставил федеральный оперативный штаб.

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сша ес коронавирус
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