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Лунев, Самошников и Евгеньев покинут расположение сборной России

Спорт
Лунев, Самошников и Евгеньев покинут расположение сборной России
rfs.ru  /  Михаил Шапаев / Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз»

Москва, 10 июня. Игроки сборной команды России Андрей Лунев, Илья Самошников и Роман Евгеньев не вошли в финальную заявку на Евро-2020. Все три футболиста покинут расположение сборной.

Заявка национальной команды на чемпионат Европы при этом не претерпела изменений. Игроки тренировались вместе со сборной, но так и не вошли в ее состав для участия в турнире.

Всего на Евро-2020 Россию будут представлять 23 игрока. Это вратари Антон Шунин, Юрий Дюпин и Матвей Сафонов. Защитники Григорий Джикия, Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Федор Кудряшов и Андрей Семенов. Полузащитники Дмитрий Баринов, Рифан Жемалетдинов, Максим Мухин, Александр Головин, Даниил Фомин, Роман Зобнин, Алексей Ионов, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Денис Макаров, Алексей Маранчук и Денис Черышев. В нападении российскую сборную на турнире будут представлять Артем Дзюба, Антон Заболотный и Александр Соболев.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Россия выступит в группе B, где также находятся Бельгия, Дания и Финляндия. Первый матч российская команда проведет с бельгийцами. Встреча состоится 12 июня в Санкт-Петербурге.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ранее сделал заявление перед стартовым матчем команды на турнире. Наставник российских футболистов считает, что уверенность тренера — очень важное качество. Поэтому, по его словам, нельзя ни на секунду сомневаться в силах игроков даже в матче против Бельгии.

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Все новости / Спорт / Лунев, Самошников и Евгеньев покинут расположение сборной России
футбол лунев сборная россии евро-2020 евгеньев самошников
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