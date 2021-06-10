Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июня 11:26
Силовики провели обыски по делу экс-главы свердловского министерства имущества
Нулевое предложение жилья в новостройках зафиксировано в четырех районах Москвы
Президент России отметил восстановление реального сектора экономики
Кадры масштабных маневров российских кораблей в Тихом океане показали в Сети
Политолог из Греции рассказал, как НАТО хочет втянуть Скандинавию в арктическую войну с РФ
Более десяти человек погибло при обрушении дома в Мумбаи
Педофил из Пензы показывал детям фильмы для взрослых и рассказывал о сексе
Жилой дом обрушился на остановку с людьми в Южной Корее
Европейцы назвали политическую систему США сломанной
Пропавшего во время отдыха на озере мужчину ищут в Новокузнецке
Все новости

Подробности аварии с шестью погибшими рассказали в уральском ГУ МВД

Происшествия
Подробности аварии с шестью погибшими рассказали в уральском ГУ МВД
Pr Scr youtube.com  /  Пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации

Екатеринбург, 10 июня. В поселке Горный произошло смертельное ДТП с участием автобуса. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал об обстоятельствах трагедии.

Согласно последним данным, погибли шесть человек, пятеро получили различные травмы и доставлены в медучреждение.

В автобусе ПАЗ ехали десятки рабочих, у которых утром начиналась смена. На крутом спуске водитель выяснил, что не работают тормоза. Он стал сигналить другим машинам. Кондуктор попросила пассажиров сгруппироваться и взяться за поручни.

Неуправляемый автобус на скорости протаранил ворота. Металлическая конструкция упала и придавила несколько человек, на остальных рабочих наехал автобус.

Проверка показала, что автоинспекторы трижды составляли на водителя протокол о нарушении ПДД. Водительский стаж мужчины превышает 30 лет. В момент аварии он был трезв.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Подробности аварии с шестью погибшими рассказали в уральском ГУ МВД
авария автобус смерть тормоза
Комментировать
Эксклюзив
Педофил из Пензы показывал детям фильмы для взрослых и рассказывал о сексе
Педофил из Пензы показывал детям фильмы для взрослых и рассказывал о сексе
Самое популярное
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 165458 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 88529 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 88360 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 76739 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 74427 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Рейтинг@Mail.ru