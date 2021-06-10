Подробности аварии с шестью погибшими рассказали в уральском ГУ МВД

Екатеринбург, 10 июня. В поселке Горный произошло смертельное ДТП с участием автобуса. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал об обстоятельствах трагедии.

Согласно последним данным, погибли шесть человек, пятеро получили различные травмы и доставлены в медучреждение.

В автобусе ПАЗ ехали десятки рабочих, у которых утром начиналась смена. На крутом спуске водитель выяснил, что не работают тормоза. Он стал сигналить другим машинам. Кондуктор попросила пассажиров сгруппироваться и взяться за поручни.

Неуправляемый автобус на скорости протаранил ворота. Металлическая конструкция упала и придавила несколько человек, на остальных рабочих наехал автобус.

Проверка показала, что автоинспекторы трижды составляли на водителя протокол о нарушении ПДД. Водительский стаж мужчины превышает 30 лет. В момент аварии он был трезв.