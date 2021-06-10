Художник Александр Шилов попал в больницу с коронавирусом

Москва, 10 июня. Знаменитый портретист Александр Шилов оказался в московской больнице с коронавирусом. Живописца госпитализировали после безуспешной попытки вылечиться самостоятельно.

Сначала известный художник и хозяин галереи пытался справиться с COVID-19 без помощи медиков, но через четыре дня его состояние ухудшилось. Учитывая, что Шилову 77 лет, врачи приняли решение положить его в больницу. Сейчас портретист находится в состоянии средней степени тяжести, передает Telegram-канал Mash.

С коронавирусом лично столкнулись многие российские знаменитости. Например, рэпер Noize MC заболел COVID-19 во второй раз, из-за чего ему пришлось перенести некоторые выступления. Вся семья музыканта переболела в декабре прошлого года, а в мае тест показывал, что у него есть антитела.