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Художник Александр Шилов попал в больницу с коронавирусом

  /   Обновлено: 10 июня 2021 10:56
Общество
Художник Александр Шилов попал в больницу с коронавирусом
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Москва, 10 июня. Знаменитый портретист Александр Шилов оказался в московской больнице с коронавирусом. Живописца госпитализировали после безуспешной попытки вылечиться самостоятельно.

Сначала известный художник и хозяин галереи пытался справиться с COVID-19 без помощи медиков, но через четыре дня его состояние ухудшилось. Учитывая, что Шилову 77 лет, врачи приняли решение положить его в больницу. Сейчас портретист находится в состоянии средней степени тяжести, передает Telegram-канал Mash.

С коронавирусом лично столкнулись многие российские знаменитости. Например, рэпер Noize MC заболел COVID-19 во второй раз, из-за чего ему пришлось перенести некоторые выступления. Вся семья музыканта переболела в декабре прошлого года, а в мае тест показывал, что у него есть антитела.

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шилов художник коронавирус
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