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Глава Еврокомиссии назвал количество привитых от COVID-19 в Европе

Общество
Глава Еврокомиссии назвал количество привитых от COVID-19 в Европе
pixabay.com

Брюссель, 10 июня. Ситуацию с количеством привитых от коронавируса жителей Европы прокомментировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В данный момент около 100 млн жителей Европы обладают иммунитетом к коронавирусной инфекции. Антитела к COVID-19 они получили в ходе вакцинации от этой опасной инфекции, добавила глава Еврокомиссии.

«Евросоюз полностью вакцинировал 100 млн граждан, и почти 50% взрослого населения вакцинированы одной дозой», — отметила она на пресс-конференции в Карбис-Бэй в преддверии саммита «Группы семи».

Не так давно стало известно, что жители Германии смогут воспользоваться электронным паспортом вакцинации уже 10 июня. Документ постепенно будет распространяться по стране. В конечном итоге он станет доступным как приложение для смартфона, добавили в здравоохранительном ведомстве.

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еврокомиссия вакцинация коронавирус COVID-19
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