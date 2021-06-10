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10 июня 11:26
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Захарова опубликовала фото из спортзала и пожелала россиянам доброго утра

Политика
Захарова опубликовала фото из спортзала и пожелала россиянам доброго утра
Пресс-служба департамента информации и печати МИД России

Москва, 10 июня. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась в социальной сети снимком со спортивной тренировки и пожелала россиянам доброго утра.

В подписи к утреннему фото Захарова указала, что «переведет дух после зала» и в 9:30 будет в эфире Соловьев Live.

«Увидимся онлайн», — написала дипломат.

Комментаторы в ответ пожелали Захаровой хорошего дня, восхитились ее спортивным настроем и похвалили ее внешний вид.

«Наша Маша — это вам не (представитель Белого дома Джен. — Прим. ред.) Псака какая-нибудь», — отметил пользователь Андрей.

Ранее Мария Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки. По словам представителя Белого дома, при подготовке саммита американская сторона делает ставку на десятилетия знакомства президента США с мировыми лидерами.

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захарова мид соцсети
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