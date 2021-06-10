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Россияне назвали справедливую ставку по ипотеке

  /   Обновлено: 10 июня 2021 11:22
Экономика
Россияне назвали справедливую ставку по ипотеке
pixabay.com

Москва, 10 июня. Справедливая ставка по ипотеке находится в пределах 1-5% годовых, считает 55% россиян, опрошенных банком «Открытие».

Другие 21% полагают, что ставки не должны быть выше 1%. При этом 7% опрошенных назвали справедливыми ставки в диапазоне 5-7%, а 2% респондентов согласились бы на ставки от 7% до 9%. Опрос проводился с 5 по 8 июня 2021 года по репрезентативной выборке в городах с населением более 100 тысяч человек. Участниками опроса стали тысяча человек в возрасте от 18 до 65 лет.

Президент РФ Владимир Путин 4 июня объявил о продлении программы льготной ипотеки до 1 июля 2022 года. Ставка по жилищным кредитам будет повышена с 6,5% до 7% годовых, а предельная сумма кредита составит 3 млн рублей.

Продление льготной ипотеки, согласно опросу «Открытия», поддерживает 53% россиян. Больше всего сторонников этого решения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а меньше всего — на Дальнем Востоке, В Сибири и в Москве.

Аналитики рынка недвижимости ранее рассказали, как продление программы субсидирования ипотечных ставок повлияет на стоимость жилья в России. Эксперты сошлись во мнении, что столь доступной ипотеки уже не будет.

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