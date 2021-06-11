Специалист пояснила, как застраховать бизнес от повышения налогов

Министр экономического развития России Максим Решетников недавно сообщил о возможном повышении налогов на прибыль для компаний, которые выплачивают слишком много дивидендов своим акционерам. Минфин предполагает рост налога с 20% до 25-30%. Сама идея находится на стадии разработки, поэтому у бизнеса есть время, чтобы подготовиться и застраховать себя от повышения налогов, считает Екатерина Звягина, специалист в сфере налогообложения, эксперт Агентства стратегических инициатив (АСИ). В комментарии ФАН она рассказала, что бояться возможного повышения налогов компаниям не стоит.

«Цель повышения налога не в том, чтобы запретить выплачивать дивиденды вообще, это невозможно, да и не нужно: без выплат дивидендов не сможет существовать фондовый рынок. Власти только подталкивают бизнес к тому, чтобы эти выплаты сократить, а освободившиеся средства — направить на инвестиции в отечественную экономику. В перспективе такое решение должно привести к появлению новых рабочих мест и росту ВВП», — заявила Звягина.

Эксперт сообщила, что сейчас бизнесу стоит обратить внимание на политику выплаты дивидендов акционерам и не допускать ситуации, в которой из экономики и бизнеса выкачиваются ресурсы.

«Кроме того, нужно сфокусироваться на поиске эффективных проектов для реинвестиций в собственное дело. Поиск таких проектов и налаживание системы могут занять длительное время, особенно для крупных компаний, поэтому имеет смысл приступить к этому уже сейчас», — рекомендует специалист.

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У Минфина есть несколько разных идей, как стимулировать бизнес инвестировать внутри страны, подчеркивает Екатерина Звягина. Кто-то предлагает поднять ставку налога на прибыль для всех, но делать налоговый вычет для тех, кто инвестирует. Кто-то вообще против изменений в налоговом законодательстве — считает, что с бизнесом можно договориться об инвестициях в России.

«Пока идет только обсуждение, конкретные параметры будут предложены к концу лета. Представителям бизнеса, неравнодушным к судьбе налога на прибыль, я бы порекомендовала активно участвовать в этих обсуждениях, предлагать варианты решения проблемы, не стесняться высказывать свою точку зрения в медиа и социальных сетях», — подытожила собеседница агентства.

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