ЕС выступил за временную отмену прав интеллектуальной собственности на вакцины

Женева, 10 июня. Европарламент считает необходимым временно отменить права интеллектуальной собственности на препараты против COVID-19.

Это ускорит процесс вакцинации в мире, говорится в резолюции, опубликованной Европарламентом. С аналогичным заявлением ранее выступала Всемирная организация здравоохранения. Будет ли принято такое решение, пока не сообщается.

Росздравнадзор прокомментировал ситуацию с побочными эффектами после вакцинации от коронавируса. У россиян они возникают крайне редко, отметили специалисты.