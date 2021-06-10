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ЕС выступил за временную отмену прав интеллектуальной собственности на вакцины

Общество
ЕС выступил за временную отмену прав интеллектуальной собственности на вакцины
pixabay.com

Женева, 10 июня. Европарламент считает необходимым временно отменить права интеллектуальной собственности на препараты против COVID-19.

Это ускорит процесс вакцинации в мире, говорится в резолюции, опубликованной Европарламентом. С аналогичным заявлением ранее выступала Всемирная организация здравоохранения. Будет ли принято такое решение, пока не сообщается.

Росздравнадзор прокомментировал ситуацию с побочными эффектами после вакцинации от коронавируса. У россиян они возникают крайне редко, отметили специалисты.

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ес вакцины коронавирус
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