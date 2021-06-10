Исследователи выяснили, где живут самые счастливые россияне

Москва, 10 июня. Аналитики сервиса «Работа.ру» провели исследование и выяснили, жители каких городов России чувствуют себя самыми счастливыми.

В опросе принимали участие более 5 тыс. пользователей сервиса со всех регионов России. Установлено, что самыми счастливыми чувствуют себя жители Москвы, Петербурга и Новосибирска.

«На пятерку уровень счастья оценили 15% россиян. Четверть из них отметили, что живут в Москве. Еще 14% счастливчиков —жители Петербурге, а каждый десятый проживает в Новосибирске», — цитируют данные исследования РИА Новости.

В ходе недавно проведенного опроса выяснилось, что работники в сфере финансов, строительства и IT-специалисты берут отпуска чаще, чем представители других профессий. При этом специалисты отрасли производства и промышленности реже других уходят в отпуск.

Не так давно россияне рассказали о ежемесячном доходе для «счастливой жизни». Не менее 28% респондентов считают «достойной зарплатой» только суммы, превышающие 100 тысяч рублей, а 15% - от 120 до 200 тысяч в месяц, пишет «Ридус».