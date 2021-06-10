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Рябков оценил ситуацию с наймом местного персонала в диппредставительства РФ и США

  /   Обновлено: 10 июня 2021 10:43
Политика
Рябков оценил ситуацию с наймом местного персонала в диппредставительства РФ и США
ФБА «Экономика сегодня»  /  Герман Парло

Москва, 10 июня. Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал условия, при которых Москва будет готова обсудить с Вашингтоном вопрос найма местного персонала в диппредставительства.

По словам дипломата, это будет возможно в том случае, если стороны вернутся ко временам до захвата США дипсобственности России, а пока этот вопрос полностью закрыт, пишет РИА Новости.

Сергей Рябков подчеркнул, что российская сторона готова обсуждать с американцами любые опции по нормализации деятельности посольств. Однако Москва предпочитает обнуление всех ограничений между странами, добавил замминистра.

Дипломат также назвал условие, при котором Россия вычеркнет США из списка недружественных стран. По его словам, Вашингтон должен перестать вмешиваться во внутренние дела других государств.

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сша рябков посольство
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