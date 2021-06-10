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Следователи ищут человека, который опубликовал в Сети песню Хованского

Общество
Следователи ищут человека, который опубликовал в Сети песню Хованского
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 10 июня. Видео с песней блогера Юрия Хованского о теракте на Дубровке, в котором эксперты нашли призывы к терроризму, опубликовал на YouTube неизвестный человек, сообщил источник.

Следователи СК РФ ищут человека, который разместил в Сети ролик с Хованским. Правоохранители решат привлекать ли этого пользователя к уголовной ответственности, пишет «Интерфакс». По словам осведомленного источника, публикация с оправданием терроризма появилась в аккаунте «Юрий Прошкин».

Накануне в Петербурге сотрудники МВД, Росгвардии и ФСБ задержали Юрия Хованского. В отношении блогера возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Следствие выяснило, что летом 2020 года Хованский исполнил в интернете песню «Норд-Ост», в которой в том числе использовал нецензурную лексику в адрес жертв.

Трагедия на Дубровке произошла в российской столице 2002 году. Теракт был организован Шамилем Басаевым и его сподручными. В результате преступления погибли 130 человек, включая десять детей.

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