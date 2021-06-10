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Порошенко принудительно доставят в Госбюро расследований Украины

Политика
Порошенко принудительно доставят в Госбюро расследований Украины
twitter.com  /  Петро Порошенко

Киев, 10 июня. Бывшего президента Украины Петра Порошенко в принудительном порядке доставят на допрос в Госбюро расследований страны. Об этом заявили в Верховной раде.

Разрешение на применение мер выдал Печерский районный суд Киева. Допрос состоится 10 июня, подтвердил депутат Рады Юрий Камельчук. Порошенко обвиняют в причастности к делу о контрабанде картин за авторством всемирно известных художников.

Ранее украинский политик позитивно отреагировал на телефонные переговоры главы государства Владимира Зеленского с американским лидером Джозефом Байденом. Порошенко сравнил страны с одной национальной сборной и пожелал успеха власти.

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украина порошенко гбр
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