Порошенко принудительно доставят в Госбюро расследований Украины

Киев, 10 июня. Бывшего президента Украины Петра Порошенко в принудительном порядке доставят на допрос в Госбюро расследований страны. Об этом заявили в Верховной раде.

Разрешение на применение мер выдал Печерский районный суд Киева. Допрос состоится 10 июня, подтвердил депутат Рады Юрий Камельчук. Порошенко обвиняют в причастности к делу о контрабанде картин за авторством всемирно известных художников.

Ранее украинский политик позитивно отреагировал на телефонные переговоры главы государства Владимира Зеленского с американским лидером Джозефом Байденом. Порошенко сравнил страны с одной национальной сборной и пожелал успеха власти.