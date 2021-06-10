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Водитель автобуса был трезв в момент наезда на людей в Лесном

Происшествия
Водитель автобуса был трезв в момент наезда на людей в Лесном
Невские Новости  /  Виктор Сухоруков

Лесной, 10 июня. Медики не обнаружили в крови водителя, устроившего смертельное ДТП на Урале, следов алкоголя. В момент наезда на остановку с людьми мужчина был трезв.

Смертельная авария произошла рано утром в ЗАТО Лесной Свердловской области. Спускавшийся с уклона автобус влетел в людей, которые находились на остановке. В результате погибли шесть человек, пострадали 15.

По предварительной версии правоохранителей, у автобуса отказала тормозная система. Однако источник ФАН подтвердил, что транспортное средство находится в относительно новом состоянии и оборудовано антиблокировочной системой тормозов. Этот факт практически исключает возможность заноса.

СК возбудил по данному факту уголовное дело. В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства аварии.

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Все новости / Происшествия / Водитель автобуса был трезв в момент наезда на людей в Лесном
дтп авария автобус гибель лесной
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