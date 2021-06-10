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Хотят прийти на готовенькое: Вассерман объяснил мотивы США в борьбе за Арктику

Политика
Хотят прийти на готовенькое: Вассерман объяснил мотивы США в борьбе за Арктику
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Благодаря глобальному потеплению в Арктике можно будет разрабатывать месторождения полезных ископаемых. Об этом в беседе с ФАН рассказал журналист, политический консультант Анатолий Вассерман.

По словам эксперта, несмотря на то, что нынешние климатические изменения на Севере носят цикличный характер, этот регион представляет большой интерес для мировых держав.

«По примерным оценкам, нынешнее глобальное потепление закончится через два, а то и три десятилетия. Для политиков это все равно, что вечность. До тех пор, пока Северный Ледовитый океан вновь не начнет замерзать, из него можно извлечь немало полезного. Вдобавок, льды у североамериканского побережья намного мощнее, чем вблизи российского», — сообщил журналист.

Вассерман отметил, что к противостоянию с Россией в борьбе за Арктику Америку подталкивает и географическое расположение страны.

«Северный край Северо-Американского материка находится севернее, чем Российская Федерация. Правда, там практически никто не живет. В Канаде в основном заселена южная полоса, примыкающая к Соединенным Государствам Америки (так Вассерман называет Соединенные Штаты Америки. — Прим. ФАН), а в Аляске число населения совершенно смешное», — пояснил собеседник ФАН.

Хотят прийти на готовенькое: Вассерман объяснил мотивы США в борьбе за Арктику
Федеральное агентство новостей  / Альгис Микульскис

Он указал одну из главных причин, по которой Белый дом готов продолжать нагнетать обстановку в этом регионе.

«Американцы решили, что им проще залезть на нашу часть океана, чем осваивать свою. Коме того, около нашего берега хорошо разведано немало месторождений разных ископаемый, а американцы геологией своих прибрежных вод почти не занимались. Это связано и с тем, что эти места севернее. Весь конфликт сводится к тому, что американцы предпочитают, когда есть такая возможность, приходить на готовенькое», — подытожил политический консультант.

Ранее отмечалось, что благодаря таянию льдов в Арктике появляются новые водные пути. Это создаст для ряда стран новые стратегические возможности. Пентагон намерен противостоять достижениям России в этом регионе.

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сша арктика вассерман
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