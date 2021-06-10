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Влад Сташевский рассказал, как Айзеншпис контролировал его личную жизнь

Шоу-бизнес
Влад Сташевский рассказал, как Айзеншпис контролировал его личную жизнь
Global Look Press  /  Alexander Keltik/Russian Look

Москва, 10 июня. Звезда поп-сцены 90-х Владислав Сташевский в программе «Судьба человека» поблагодарил музыкального продюсера Юрия Айзеншписа, который привел его в шоу-бизнес.

Сташевский в 1993 году был обычным выпускником торгово-экономического колледжа. Однако случай свел его в ночном клубе «Мастер» с известным продюсером Юрием Айзеншписом. По словам Сташевского, продюсер предложил ему подумать о музыкальной карьере и дал ему адрес.

Однако прежде чем начать «раскручивать» молодого человека Айзеншпис устроил ему трехчасовой экзамен. На прослушивании будущей звезды также присутствовал композитор Владимир Матецкий.

«Я пел, играл, исполнял западные песни. Когда все закончилось, то мне ничего не было сказано. Юрий Айзеншпис лишь обронил: «Влад, спасибо»», — вспомнил артист в эфире канала «Россия-1».

Неожиданно для самого Сташевского через пару дней ему позвонил Айзеншпис и сказал, что готов заняться его карьерой. По словам певца, продюсер требовал от него повиновения во всех вопросах и дисциплины. Айзеншпис даже контролировал личную жизнь своего подопечного — певцу даже нельзя было выходить в свет с девушками, не говоря уже о женитьбе.

«Он мне часто говорил, что не надо ходить с девушками и объявлять какую-то из них своей невестой. Иначе женская аудитория отвернется», — цитирует слова Сташевского портал Teleprogramma.pro.

Ранее певец Влад Сташевский вспомнил, как однажды две обеспеченные женщины предлагали ему крупную сумму за ночь с ними. С просьбой дамы сначала обратились к продюсеру артиста Юрию Айзеншпису.

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Все новости / Шоу-бизнес / Влад Сташевский рассказал, как Айзеншпис контролировал его личную жизнь
музыка певец Сташевский айзеншпис
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