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Ветеран спецназа ВС США сравнил американское оружие и российский АК-74

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Армия
Ветеран спецназа ВС США сравнил американское оружие и российский АК-74
wikipedia.org  /  DVIDSHUB / CC BY 2.0

Вашингтон, 10 июня. Автомат Калашникова является сверхнадежным и простым в использовании оружием. Об этом говорится в публикации американского издания SOFREP.

Ветеран спецназа ВС США, снайпер-инструктор, участник боевых действий в Афганистане и Ираке Брэндон Тайлер Уэбб считает, что российский автомат Калашникова намного лучше американского Colt M4. Как передает «ПолитРоссия» в эксклюзивном пересказе статьи, американский военный после сравнения автоматов обрушился с критикой на Пентагон.

«Есть причина, по которой мы использовали АК-74. Эта проклятая штука продолжает стрелять даже после соленой воды и не боится песка», — отметил военнослужащий.

В сравнение Уэбб привел М4, который заклинивает при малейшем контакте с песком. По словам снайпера, «морским котикам» пришлось использовать так называемое VIP-сопровождение и водонепроницаемые сумки для того, чтобы безопасно доставить Colt M4 в зону боевых действий.

«Автомат русских словно насмехается над тобой, когда ты пытаешься вывести его из строя», — пишет автор публикации.

В заключение Уэбб добавил, что, не раздумывая выбрал оружие русских, если бы стоял вопрос между М4 и АК-47, поскольку последний отличается простотой, надежностью и более крупными патронами.

Ранее характеристики российской снайперской винтовки Чукавина (СВЧ) заинтересовали специалиста по вопросам обороны и национальной безопасности США Чарли Гао.

Также сообщалось, что маневры ВМФ РФ у берегов Соединенных Штатов заставляют нервничать Вашингтон, передает Infox.

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