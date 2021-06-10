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СКР возбудил уголовное дело после исчезновения студента в Якутии

Происшествия
СКР возбудил уголовное дело после исчезновения студента в Якутии
sledcom.ru  /  Следственный комитет Российской Федерации

Якутск, 10 июня. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве после исчезновения 21-летнего студента в Якутске.

Молодой человек учился на первом курсе юридического колледжа. В конце мая родственники юноши заявили в правоохранительные органы о его пропаже. Автомобиль "Nissan Tiida Latio", принадлежащий студенту, был найден у Табагинского мыса. Результат осмотра транспортного средства и тот факт, что местоположение студента до сих пор не установлено, дают основание предполагать, что в деле с пропажей молодого человека мог быть замешал криминал, сообщают в СУ СК РФ по региону.

В настоящее время ведутся поиски юноши.

В Подольске разыскивают пропавшую 17‑летнюю девочку, сообщал РИАМО. Подросток ушла из дома на улице Большой Серпуховской.

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