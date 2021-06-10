Генсек ОБСЕ посетит Московскую конференцию по безопасности

Вена, 10 июня. Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид 21–24 июня посетит с рабочим визитом Россию. Об этом сообщили в секретариате организации.

Отмечается, что Шмид станет участницей Московской конференции по безопасности. Также в ходе поездки в Москву она проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, делегацией России в ПА ОБСЕ и представителями ОДКБ.

Ранее о планах генсека ОБСЕ прибыть в Россию сообщал постпред РФ при организации Александр Лукашевич. По его словам, Шмид занимается вопросом урегулирования ситуации на Украине, а сейчас пытается понять, какие проблемы не дают решить конфликт.