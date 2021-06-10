Канье Уэста снова заметили с Ириной Шейк после их отдыха во Франции

Нью-Йорк, 10 июня. Американского рэпера Канье Уэста и российскую супермодель Ирину Шейк снова увидели вместе, что стало еще одним подтверждением их возможного романа.

Знаменитости прилетели в США на одном и том же частном самолете после отдыха во Франции и попали в прицелы объективов папарацци. Шейк и Уэст шли по отдельности, делая вид, что прибыли не вместе, а рэпер при этом еще и прятался под курткой. Фотографии прилетевших на одном частном самолете звезд опубликовал портал TMZ.

Рэпера и модель заметили вместе во Франции, где Уэст отмечал свой день рождения, передает канал «Мир 24». По данным иностранных СМИ, музыкант провел весь день в компании Шейк. Люди из окружения хип-хоп исполнителя утверждают, что звезд связывают романтические отношения.

Канье Уэст и Ирина Шейк знакомы уже много лет, поскольку работали вместе. Например, модель снималась в клипе рэпера на песню Power и демонстрировала наряды из осенне-зимней коллекции музыканта на Неделе моды в Париже в 2012 году.

Шейк встречалась с актером Брэдли Купером, от которого у нее есть дочь. Уэст сейчас находится в стадии развода со звездой реалити-шоу и светской львицей Ким Кардашьян. Она в слезах рассказывала о неудачном браке с рэпером.