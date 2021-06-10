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Байден признался, что «постоянно забывает», что является президентом

США
Байден признался, что «постоянно забывает», что является президентом
Global Look Press  /  Jim LoScalzo - Pool via CNP

Милденхолл, 10 июня. Президент США Джо Байден сообщил, что «постоянно забывает о том, что он президент».

Эту неоднозначную шутку Байден озвучил в ходе выступления перед американскими военнослужащими на военно-воздушной базе Милденхолл в английском графстве Суррей, которую он посетил в ходе визита в Соединенное Королевство.

После первых слов президента США американские и британские военные, присутствовавшие на встрече, встали чтобы поприветствовать американского лидера, что сбило Байдена. Президент жестом попросил толпу сесть и чтобы разрядить обстановку, выдал не совсем уместную шутку.

Кроме этого неловкого признания, президент в ходе выступления вместо RAF (Королевские военно-воздушные силы) употребил аббревиатуру RFA. Это произошло после того, как Первая леди посоветовала президенту сконцентрироваться.

«Джо, будь внимательнее», — сказала Джил Байден.

78-летний американский лидер, которому экс-президент Дональд Трамп в ходе избирательной кампании 2020 года дал прозвище «сонный Джо», часто попадает в неловкие ситуации при живом общении с журналистами и избирателями. Так, он называл президентом США Камалу Харрис, занимающую должность вице-президента, путал жену с сестрой и временами не понимал где находится.

Пользователи социальных сетей высмеяли попытки администрации Белого дома имитировать общение Байдена с журналистами, снятое при помощи видеомонтажа.

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сша байден
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