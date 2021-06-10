Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июня 11:24
Президент России отметил восстановление реального сектора экономики
Кадры масштабных маневров российских кораблей в Тихом океане показали в Сети
Политолог из Греции рассказал, как НАТО хочет втянуть Скандинавию в арктическую войну с РФ
Силовики провели обыски по делу экс-главы свердловского министерства имущества
Более десяти человек погибло при обрушении дома в Мумбаи
Педофил из Пензы показывал детям фильмы для взрослых и рассказывал о сексе
Жилой дом обрушился на остановку с людьми в Южной Корее
Европейцы назвали политическую систему США сломанной
Пропавшего во время отдыха на озере мужчину ищут в Новокузнецке
Вознесение 2021: что за праздник, история и традиции, что нельзя делать 10 июня
Все новости

Меру пресечения адлерскому стрелку могут избрать 10 июня

Происшествия
Меру пресечения адлерскому стрелку могут избрать 10 июня
Global Look Press  /  Jiri Hubatka/imageBROKER.com

Сочи, 10 июня. Правоохранители задержали жителя Адлера по подозрению в расстреле двух приставов. По данным источника ФАН, мера пресечения может быть избрана 10 июня.

У следствия есть 48 часов с момента задержания. Правоохранительные органы не намерены «тянуть» с ходатайством до 11 июня.

Двое сотрудников ФССП приехали с документами на снос нелегально построенной недвижимости, которой владел Вартан К. Горожанин был не согласен с решением суда и пытался предотвратить уничтожение своих объектов. Приставы постарались его убедить в законности своих действий, на что он достал ружье и застрелил обоих.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Меру пресечения адлерскому стрелку могут избрать 10 июня
убийство ружье пристав
Комментировать
Эксклюзив
Педофил из Пензы показывал детям фильмы для взрослых и рассказывал о сексе
Педофил из Пензы показывал детям фильмы для взрослых и рассказывал о сексе
Самое популярное
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 165402 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 87982 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 86443 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 76515 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 74398 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Рейтинг@Mail.ru