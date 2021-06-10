Меру пресечения адлерскому стрелку могут избрать 10 июня

Сочи, 10 июня. Правоохранители задержали жителя Адлера по подозрению в расстреле двух приставов. По данным источника ФАН, мера пресечения может быть избрана 10 июня.

У следствия есть 48 часов с момента задержания. Правоохранительные органы не намерены «тянуть» с ходатайством до 11 июня.

Двое сотрудников ФССП приехали с документами на снос нелегально построенной недвижимости, которой владел Вартан К. Горожанин был не согласен с решением суда и пытался предотвратить уничтожение своих объектов. Приставы постарались его убедить в законности своих действий, на что он достал ружье и застрелил обоих.