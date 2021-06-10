Черчесов сделал заявление перед матчем с Бельгией

Москва, 10 июня. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что должен оставаться спокойным перед встречей его подопечных с бельгийцами.

Наставник российских футболистов считает, что уверенность тренера — это очень важное качество, и потому нельзя ни на секунду сомневаться в силах своих игроков.

«Когда перед тобой сборная Бельгии, где каждый игрок — звезда, вряд ли можно быть до конца спокойным», — отметил Черчесов в интервью Sport24.

По словам тренера, 12 июня российские футболисты должны выйти на поле и показать свои лучшие качества. Именно в таком ключе они настраиваются на свой первый матч на Евро-2020, подытожил он.

Своими ожиданиями от встречи россиян с бельгийцами также поделился экс-тренер самарских «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев, пишет RT. По его мнению, национальной сборной противостоит очень сильный соперник. Команда Бельгии является фаворитом группы B, однако старт турнира редко бывает простым, заключил спортивный функционер.