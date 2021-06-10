Росздравнадзор оценил частоту побочных эффектов от вакцин против коронавируса

Москва, 10 июня. Побочные эффекты после вакцинации от коронавируса у россиян проявляются только в незначительном количестве, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

Все отечественные вакцины от коронавируса успешно прошли клинические испытания и доказали свою эффективность и безопасность. Специалисты фиксируют лишь единичные случаи нежелательных реакций после прививки, уточнила Самойлова.

Российские врачи разработали уже четыре вакцины от COVID-19. Отечественный препарат «Спутник V» стал первой подобной разработкой в мире, его одобрили уже почти в 70 странах.