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Росздравнадзор оценил частоту побочных эффектов от вакцин против коронавируса

Общество
Росздравнадзор оценил частоту побочных эффектов от вакцин против коронавируса
pixabay.com

Москва, 10 июня. Побочные эффекты после вакцинации от коронавируса у россиян проявляются только в незначительном количестве, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

Все отечественные вакцины от коронавируса успешно прошли клинические испытания и доказали свою эффективность и безопасность. Специалисты фиксируют лишь единичные случаи нежелательных реакций после прививки, уточнила Самойлова.

Российские врачи разработали уже четыре вакцины от COVID-19. Отечественный препарат «Спутник V» стал первой подобной разработкой в мире, его одобрили уже почти в 70 странах.

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вакцинация росздравнадзор коронавирус побочные эффекты
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