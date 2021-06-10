Эфир: Как иппотерапия и конный спорт помогают реабилитации детей

В четверг, 10 июня, с 11:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция, посвященная центру адаптивной верховой езды и реабилитации детей-инвалидов с помощью иппотерапии.

В Ленинградской области построят центр адаптивной верховой езды для помощи семьям детей-инвалидов. Ранее президент России Владимир Путин после встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» поручил Минтруду и Минздраву рассмотреть вопрос разработки стандартов по организации иппотерапии — метода лечения и реабилитации, связанного с верховой ездой.

Зачем региону нужен центр адаптивной верховой езды и насколько иппотерапия помогает детям с инвалидностью, обсуждают гости студии:

Андрей Рябоконь , глава регионального исполкома ОНФ в Санкт-Петербурге;

, глава регионального исполкома ОНФ в Санкт-Петербурге; Светлана Лытко , председатель правления конноспортивного клуба, эксперт Национальной федерации иппотерапии и адаптивного конного спорта (НФ ИАКС);

, председатель правления конноспортивного клуба, эксперт Национальной федерации иппотерапии и адаптивного конного спорта (НФ ИАКС); Анна Лаппе, директор по развитию конноспортивного клуба.

Открытие центра адаптивной верховой езды планируется в августе 2021 года. Стройка и оснащение клуба ведутся на пожертвования, собранные участниками акции «Мы вместе». По словам директора по развитию комплекса Анны Лаппе, планируется построить не просто центр реабилитации, а место «притяжения замечательных людей».