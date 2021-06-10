Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июня 11:24
Президент России отметил восстановление реального сектора экономики
Кадры масштабных маневров российских кораблей в Тихом океане показали в Сети
Политолог из Греции рассказал, как НАТО хочет втянуть Скандинавию в арктическую войну с РФ
Силовики провели обыски по делу экс-главы свердловского министерства имущества
Более десяти человек погибло при обрушении дома в Мумбаи
Педофил из Пензы показывал детям фильмы для взрослых и рассказывал о сексе
Жилой дом обрушился на остановку с людьми в Южной Корее
Европейцы назвали политическую систему США сломанной
Пропавшего во время отдыха на озере мужчину ищут в Новокузнецке
Вознесение 2021: что за праздник, история и традиции, что нельзя делать 10 июня
Все новости

Эфир: Как иппотерапия и конный спорт помогают реабилитации детей

  /   Обновлено: 10 июня 2021 11:10
Общество
Эфир: Как иппотерапия и конный спорт помогают реабилитации детей
pixabay.com  / 

В четверг, 10 июня, с 11:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция, посвященная центру адаптивной верховой езды и реабилитации детей-инвалидов с помощью иппотерапии.

В Ленинградской области построят центр адаптивной верховой езды для помощи семьям детей-инвалидов. Ранее президент России Владимир Путин после встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» поручил Минтруду и Минздраву рассмотреть вопрос разработки стандартов по организации иппотерапии — метода лечения и реабилитации, связанного с верховой ездой.

Зачем региону нужен центр адаптивной верховой езды и насколько иппотерапия помогает детям с инвалидностью, обсуждают гости студии:

  • Андрей Рябоконь, глава регионального исполкома ОНФ в Санкт-Петербурге;
  • Светлана Лытко, председатель правления конноспортивного клуба, эксперт Национальной федерации иппотерапии и адаптивного конного спорта (НФ ИАКС);
  • Анна Лаппе, директор по развитию конноспортивного клуба.

Открытие центра адаптивной верховой езды планируется в августе 2021 года. Стройка и оснащение клуба ведутся на пожертвования, собранные участниками акции «Мы вместе». По словам директора по развитию комплекса Анны Лаппе, планируется построить не просто центр реабилитации, а место «притяжения замечательных людей».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Эфир: Как иппотерапия и конный спорт помогают реабилитации детей
реабилитационный центр реабилитационные центры конный спорт дети-инвалиды иппотерапия
Комментировать
Эксклюзив
Педофил из Пензы показывал детям фильмы для взрослых и рассказывал о сексе
Педофил из Пензы показывал детям фильмы для взрослых и рассказывал о сексе
Самое популярное
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 165402 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 87982 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 86443 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 76515 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 74398 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Рейтинг@Mail.ru