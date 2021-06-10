Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июня 09:55
Red Wings станет базовой авиакомпанией пермского аэропорта
Захарова заявила об американских кураторах организаций Навального
Предприятие-владельца автобуса проверяют силовики после смертельного ДТП на Урале
Бердский хакер похитил 6 млн рублей из банкомата
Манукян отреагировал на признание ФБК Навального экстремистской организацией
Российский аналог Zoom внедряют в школах Тульской области
В Свердловской области автобус въехал в остановку, погибли шесть человек. События дня
Сташевский признался, что две состоятельные женщины хотели купить его на ночь
Цены на продовольствие выросли в России за неделю на 0,16%
Японскую шхуну выдворили за пределы РФ после уплаты штрафа
Все новости

Сташевский признался, что две состоятельные женщины хотели купить его на ночь

Шоу-бизнес
Сташевский признался, что две состоятельные женщины хотели купить его на ночь
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 10 июня. Популярный в 1990-е годы певец Влад Сташевский вспомнил, как однажды две обеспеченные женщины предлагали ему крупную сумму за ночь с ними.

Сначала эти дамы обратились к продюсеру исполнителя Юрию Айзеншпису. Тот, в свою очередь, подошел к Сташевскому и попросил провести с женщинами ночь, но певец наотрез отказался, хотя поклонницы, по словам исполнителя, были ухоженные и состоятельные.

«Тебе надо — ты и иди», — ответил он продюсеру.

Однако на этом женщины не успокоились и продолжили приставать к певцу. В эфире программы «Судьба человека» Сташевский признался, что дамы предлагали ему 10 тысяч долларов за ночь. Поскольку поклонницы, по словам артиста, были изрядно навеселе, он воспринял предложение как шутку и демонстративно прошел мимо них. Женщины хватали его за руки, но он ушел, после чего певца обозвали «козлом», пишет Teleprogramma.pro.

«Думаешь, это сложный путь — отбиваться от женщин? Да нет, конечно!» — сказал исполнитель телеведущему Борису Корчевникову.

У Влада Сташевского есть два сына от разных жен. Со старшим из детей он встретился впервые за 18 лет в конце прошлого года.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Сташевский признался, что две состоятельные женщины хотели купить его на ночь
певец звезды Сташевский
Комментировать
Эксклюзив
Предприятие-владельца автобуса проверяют силовики после смертельного ДТП на Урале
Предприятие-владельца автобуса проверяют силовики после смертельного ДТП на Урале
Самое популярное
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 164993 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 85011 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 74808 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 74171 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 70191 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Рейтинг@Mail.ru