Сташевский признался, что две состоятельные женщины хотели купить его на ночь

Москва, 10 июня. Популярный в 1990-е годы певец Влад Сташевский вспомнил, как однажды две обеспеченные женщины предлагали ему крупную сумму за ночь с ними.

Сначала эти дамы обратились к продюсеру исполнителя Юрию Айзеншпису. Тот, в свою очередь, подошел к Сташевскому и попросил провести с женщинами ночь, но певец наотрез отказался, хотя поклонницы, по словам исполнителя, были ухоженные и состоятельные.

«Тебе надо — ты и иди», — ответил он продюсеру.

Однако на этом женщины не успокоились и продолжили приставать к певцу. В эфире программы «Судьба человека» Сташевский признался, что дамы предлагали ему 10 тысяч долларов за ночь. Поскольку поклонницы, по словам артиста, были изрядно навеселе, он воспринял предложение как шутку и демонстративно прошел мимо них. Женщины хватали его за руки, но он ушел, после чего певца обозвали «козлом», пишет Teleprogramma.pro.

«Думаешь, это сложный путь — отбиваться от женщин? Да нет, конечно!» — сказал исполнитель телеведущему Борису Корчевникову.

У Влада Сташевского есть два сына от разных жен. Со старшим из детей он встретился впервые за 18 лет в конце прошлого года.