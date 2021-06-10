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Цены на продовольствие выросли в России за неделю на 0,16%

Экономика
Цены на продовольствие выросли в России за неделю на 0,16%
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 10 июня. Потребительские цены за неделю с 1 по 7 июня выросли в России на 0,16%, сообщил Росстат.

Согласно данным ведомства, с начала 2021 года инфляция увеличилась до 3,65%. Гречка, масло и сахар подорожали за прошедшую неделю на 0,7%, 0,3% и 0,2% соответственно. Стоимость маргарина выросла на 0,6%, молоко, мороженая рыба и печенье подорожали на 0,4%, а вареные колбасы, консервы и карамель — на 0,3%. Неделей ранее рост цен замедлился до 0,12%.

Рост потребительских цен по итогам мая в годовом выражении достиг 6,02%. В конце апреля показатель находился на отметке 5,53%. Эти данные могут повлиять на принятие решения советом директоров Банка России о ключевой ставке. Руководство Центробанка соберется 11 июня.

В прошлый раз ЦБ поднял ключевую ставку с 4,5% до 5%. Экономисты, в свою очередь, прогнозируют, что в этот раз ЦБ также повысит ключевую ставку на 0,5 процентных пункта, до 5,5%.

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инфляция росстат продовольствие
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