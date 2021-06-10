Быстро и просто: плюсы и минусы МФО, как не попасть на удочку мошенников

Микрофинансовые организации (МФО) приносят пользу экономике, уверены эксперты. Подробнее о том, что такое МФО, в чем плюсы и минусы таких организаций, как не стать жертвой мошенников, — в материале ФАН.

Падение доходов

Реальные располагаемые доходы населения падают уже семь лет. Во время пандемии безработица выросла сразу на 24% — в этой ситуации закредитованность россиян растет. При этом, как сообщает Центробанк РФ, долговая нагрузка жителей страны увеличилась до рекордных 11,7%. Задолженность россиян по кредитным картам, просроченная более чем на 90 дней, в феврале 2021 достигла 149,6 млрд руб., что на 18% выше, чем за тот же месяц прошлого года.

Центробанк принимает меры, чтобы не допустить ухудшения кредитного портфеля банков. Например, просит у правительства предоставить регулятору полномочия ограничивать банки в выдаче кредитов людям, у которых уже есть долги, что еще больше увеличит процент отказов по потребительским кредитам.

В целом за пандемию банки серьезно порезали риск-политику, уменьшили лимиты по кредитным картам, стали менее охотно выдавать необеспеченные потребкредиты.

Согласно подсчетам бюро кредитных историй «Эквифакс», уровень одобрения потребительских кредитов банками за прошлый год снизился с 42,5% до 38,7%. Сильнее всего показатель провалился в марте прошлого года во время ограничительных мер — до 26,1%. Уровень одобрений ипотечных кредитов в целом тоже снизился — с 73,8% до 70,9%.

Замедление темпов розничного кредитования сказалось на том, что часть банковских клиентов ушла в МФО. По итогам третьего квартала прошлого года доля клиентов, имеющих займы МФО, составила 15,2% против 14,3% за прошлый год. В декабре 2020-го было выдано 1,87 млн микрозаймов (+16,6% в сравнении с аналогичным периодом в 2019 году).

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Принцип работы

МФО — финансовая организация, выдающая микрозаймы — небольшие кредиты на короткий срок. В отличие от банков, МФО выдает деньги более широким категориям граждан. В том числе тем, кому банки обычно отказывают: людям с плохой кредитной историей, безработным и прочим.

Микрофинансовая сфера тщательно контролируется Центробанком РФ, который регулярно собирает от МФО данные об их деятельности, различные отчетности, следит, чтобы каждая компания соблюдала установленные законом правила и нормативы. Кроме того, каждая МФО должна состоять в одной из саморегулируемых организаций, таких как СРО «Микрофинансирование и развитие» (МиР), СРО «Единство» или СРО «Микрофинансовый Альянс».

Плюсы

Федеральное агентство новостей /

Быстрый срок рассмотрения заявки.

Проценты для повторных клиентов конкурентоспособны относительно кредитных карт многих банков.

Высокий уровень одобрения.

Получение денег, не выходя из дома (до 15 тысяч рублей, согласно Федеральному закону №115).

Одобрение без подтверждающих уровень дохода документов и людям, находящимся в сложной жизненной ситуации.

В целом МФО сейчас — это минимум бюрократии, максимальная скорость, новые технологии — деньги можно получить через приложение, а сам процесс для постоянных клиентов занимает пару минут или час ожидания.

Проблема мошенников

Федеральное агентство новостей /

К сожалению, в сфере МФО высок процент мошенников. Регулярно всплывают скандалы, связанные с недобросовестными организациями. Мошенники накручивают проценты, дополнительные услуги и «сливают» данные.

На ум приходит печальная история про недобросовестные МФО «Мишка мани» и «Робот мани». Люди оформляли займы в интернете, им на карту приходила меньшая сумма, чем было обещано (внезапно — комиссия); затем с карты списывалась еще часть денег (внезапно — снова комиссия). Люди получали лишь половину средств из обещанного.

Затем заемщикам звонили коллекторы из этих недобросовестных МФО и требовали погасить завышенный долг. Тем, кто отказывался платить, блокировали личный кабинет и предлагали платную разблокировку. И когда заемщики уже готовили документы для жалобы в ФССП России и Банк России, то выяснялось, что получить копию кредитного договора невозможно — ее просто нет в личном кабинете.

В конце 2020 года Банк России исключил обе организации из реестра МФО (МКК «Поколение» и МКК «Ценность», от которых работали «Мишка мани» и «Робот мани») в связи с неоднократным нарушением законодательства в течение года.

Кроме того, распространено мошенничество под видом «европейских частных кредиторов», которые готовы давать большие займы под низкий процент. В итоге при вводе данных банковской карты у людей либо списывают деньги, либо просят оплатить комиссию — и «кредиторы» уходят в закат.

Финансовый омбудсмен по заявке рассмотрит обращения физлиц и их представителей с имущественными требованиями к финансовым организациям.

Как не стать жертвой мошенников?

Федеральное агентство новостей /

Для начала стоит проверить документы МФО, наличие организации в реестре ЦБ, на сайтах СРО. Добросовестные компании работают в соответствии с законодательством.

Например, на официальном портале МФО «Деньга» есть отдельный раздел для жалоб, горячая линия.

Стоит заметить, что крупные МФО могут позволить себе выдать микрокредиты под очень низкие проценты.

Изменение рынка МФО на фоне пандемии

Федеральное агентство новостей /

Тема МФО становится интересна многим организациям. Например, в этом году интернет-магазин Ozon учредил собственную микрофинансовую компанию «Ozon Кредит» для своих магазинов-партнеров.

«Ozon продолжает развивать финансовые сервисы, в том числе Ozon.Invest, который предлагает кредитование продавцам нашего маркетплейса. Число наших партнеров растет, мы будем и дальше предлагать им новые продукты», — говорится в сообщении компании.

МФО активно уходят в онлайн и становятся финтехкомпаниями, объединяя услуги и высокие технологии. Например, МФО «Деньга» провела большую работу по созданию доступного портала для оформления и выдачи займов в режиме онлайн. Это избавляет заемщиков от необходимости посещения офиса компании и, кроме заботы о здоровье, способствует экономии времени. В среднем от момента оформления заявки на сайте до получения займа проходит от 10 до 30 минут.

При этом усовершенствованная система оценки кредитоспособности (скоринг) позволяет отсекать мошенников. Значит, проценты по займам стали более низкими. Из-за скоринговой политики МФО стало лучше отсекать мошенников и заведомо недобросовестных клиентов, что снизило количество «плохих» займов, а значит, стало возможно давать добросовестным клиентам более низкий процент. Благонадежные клиенты пришли за счет перетекания банковской аудитории в сферу МФО.

Два этих фактора позволили, например, МФО «Деньга» предоставлять лояльные проценты на уровне банковских, в частности займы по 6,94% годовых, что составляет 0,019% в день на первый срок до 30 тысяч рублей. Такие предложения можно получить в любом отделении данного МФО.

Крупные МФО уже давно на рынке, у них есть офлайн-точки, куда всегда можно обратиться.

Изменения в портрете заемщика

Федеральное агентство новостей /

С III квартала 2020 года кратно увеличилось и продолжает расти число онлайн-клиентов. При этом повторные обращения с августа увеличились на 23,7%, что связано с особыми условиями для повторных клиентов, как в той же МФО «Деньга». Около 40% людей возвращаются за повторным займом.

Инфляция и нестабильность рынка повлияли на сумму среднего займа: сейчас он составляет 8432 рубля.

По информации МФО «Деньга», многие клиенты стали брать займы у них с целью погасить свои ранее оформленные микрокредиты с более высокой ставкой в других МФО. Этот тренд наблюдается в течение полугода.

Стоит заметить, что в МФО стало обращаться больше молодых мужчин до 30 лет. Это связано с задержками зарплаты из-за карантина.

Кроме того, ужесточение банковских проверок повлекло приток новых клиентов на рынок МФО. Также наличие просрочек по старым кредитам в связи с пандемией тоже увеличилось.

Политика создания специализированных продуктов для студентов и молодежи тоже сыграла свою роль: один из самых популярных продуктов — заем под 0% на 15 дней. Из-за нестабильности экономики в пандемию у людей чаще возникает потребность в небольших суммах до зарплаты, продукты МФО им хорошо подходят.

Прогноз на 2021 год

Федеральное агентство новостей /

В 2021 году рынку МФО придется учитывать в своей работе изменения в структуре потребления, характере занятости и доходов. Однако это не станет острой проблемой для МФО, потому что банки, скорее всего, еще больше сократят объем выдачи потребительских кредитов. Это высвободит для микрофинансовых организаций сегмент клиентов с повышенным риском, с которым они привыкли работать. Одним из последствий «коронакризиса» уже стала переориентация части заемщиков со среднесрочных потребительских займов на «займы до зарплаты».

Таким образом, крупные федеральные МФО будут конкурировать с банками в сегменте необеспеченных мелких кредитов. Микрофинансовые организации, предоставляя клиентам специальные продукты и более удобный сервис, будут перетягивать банковскую клиентуру, которой банки часто отказывают. МФО будут делать ставку на старых клиентов и развивать лояльность.

Раньше у человека был его банк — теперь будет его МФО, где он периодически обслуживается на выгодных условиях как постоянный заемщик.

Сегодня МФО активно развивают IT, они стремятся быть сервисом для молодежи, для тех, кто хочет получать деньги максимально быстро и удобно. В итоге рынок МФО существенно вырастет за счет крупных игроков. В скором времени в сферу микрозаймов могут начать входить различные IT-компании.

Мнение эксперта

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова обратила внимание, что цель работы МФО ровно такая же, как и у обычных банков.