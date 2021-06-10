Японскую шхуну выдворили за пределы РФ после уплаты штрафа

Южно-Сахалинск, 10 июня. Российские пограничники задержали японскую рыболовецкую шхуну в последних числах мая в Охотском море. ФСБ выдворила ее за пределы страны после уплаты штрафа в 6 млн рублей.

Согласно данным ведомства, иностранное судно на момент задержания находилось в исключительной экономической зоне РФ. Команда краболова попыталась скрыться от пограничников, при этом шхуна чуть не столкнулась с другим кораблем. Нарушителей удалось остановить только с помощью предупредительной стрельбы.

Во время осмотра судна силовики обнаружили на ней живого краба и орудия лова. После этого шхуну доставили в сахалинский порт Корсаков, сообщал ФАН.