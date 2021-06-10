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Захарова заявила об американских кураторах организаций Навального

  /   Обновлено: 10 июня 2021 09:52
Политика
Захарова заявила об американских кураторах организаций Навального
instagram.com  /  @mzakharovamid

Москва, 10 июня. Американские дипломаты сравнили связанные с осужденным Алексеем Навальным организации и самого блогера со «Свидетелями Иеговы»1 (запрещена в России).

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, такую аналогию провели в Госдепе США, а не в российском министерстве иностранных дел, поскольку кураторам виднее.

Мосгорсуд ранее признал «Фонд борьбы с коррупцией»2, Фонд защиты прав граждан (ФБК2, ФЗПГ — НКО, включенные в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) и «Штабы Навального»4 (структурное подразделение ФБК) экстремистскими организациями, запрещенными на территории России.

Юрист Илья Ремесло ранее назвал закономерным решение Мосгорсуда по структурам Навального. По его мнению, движения сделали все возможное, чтобы заслужить статус экстремистских организаций.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

4 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга

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сша захарова навальный госдеп
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