Израильские ученые «взвесили» весь коронавирус в мире

Тель-Авив, 10 июня. Количество вирусных частиц в организме некоторых людей может быть в миллионы раз больше, чем у других зараженных, выяснили исследователи из Израиля.

Согласно результатам исследования, каждый зараженный коронавирусом человек на пике инфекции несет в себе от десяти до 100 млрд отдельных частиц SARS-CoV-2. Количество вируса у каждого человека может отличаться на пять – шесть порядков. Общая масса всех вирусных частиц на планете могла бы достигать веса малолетнего ребенка, сообщает LiveScience.

Супер-штамм коронавируса может появиться в мире через несколько лет, предупредил эпидемиолог Михаил Щелканов. Современные вакцины будут бессильны против новой разновидности заболевания, приводит мнение ученого Ридус.

Южноафриканский штамм коронавируса сейчас представляет наибольшую опасность для населения планеты, заявили немецкие ученые из Ройтлингена. Вырабатывающиеся после него антитела наименее эффективно защищают человека от нового заражения.