Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июня 09:54
Захарова заявила об американских кураторах организаций Навального
Предприятие-владельца автобуса проверяют силовики после смертельного ДТП на Урале
Бердский хакер похитил 6 млн рублей из банкомата
Манукян отреагировал на признание ФБК Навального экстремистской организацией
Российский аналог Zoom внедряют в школах Тульской области
В Свердловской области автобус въехал в остановку, погибли шесть человек. События дня
Сташевский признался, что две состоятельные женщины хотели купить его на ночь
Цены на продовольствие выросли в России за неделю на 0,16%
Японскую шхуну выдворили за пределы РФ после уплаты штрафа
СК возбудил дело по факту смерти шести человек в поселке Горный
Все новости

Израильские ученые «взвесили» весь коронавирус в мире

Общество
Израильские ученые «взвесили» весь коронавирус в мире
pixabay.com

Тель-Авив, 10 июня. Количество вирусных частиц в организме некоторых людей может быть в миллионы раз больше, чем у других зараженных, выяснили исследователи из Израиля.

Согласно результатам исследования, каждый зараженный коронавирусом человек на пике инфекции несет в себе от десяти до 100 млрд отдельных частиц SARS-CoV-2. Количество вируса у каждого человека может отличаться на пять – шесть порядков. Общая масса всех вирусных частиц на планете могла бы достигать веса малолетнего ребенка, сообщает LiveScience.

Супер-штамм коронавируса может появиться в мире через несколько лет, предупредил эпидемиолог Михаил Щелканов. Современные вакцины будут бессильны против новой разновидности заболевания, приводит мнение ученого Ридус.

Южноафриканский штамм коронавируса сейчас представляет наибольшую опасность для населения планеты, заявили немецкие ученые из Ройтлингена. Вырабатывающиеся после него антитела наименее эффективно защищают человека от нового заражения.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Израильские ученые «взвесили» весь коронавирус в мире
ученые масса коронавирус
Комментировать
Эксклюзив
Предприятие-владельца автобуса проверяют силовики после смертельного ДТП на Урале
Предприятие-владельца автобуса проверяют силовики после смертельного ДТП на Урале
Самое популярное
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 164993 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 85011 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 74808 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 74171 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 70191 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Рейтинг@Mail.ru