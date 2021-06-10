СК возбудил дело по факту смерти шести человек в поселке Горный

Екатеринбург, 10 июня. Авария с шестью погибшими на территории предприятия в поселке Горный стала основанием для возбуждения уголовного дела. На месте трагедии работают сотрудники СК.

По мнению правоохранителей, совершено преступление, предусмотренное статьей об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло смерть двух и более человек.

В СУ СКР по Свердловской области установили, что ДТП произошло утром, когда автобус вез на работу сотрудников предприятия. Он заехал на территорию производственного объекта, когда случилась техническая неисправность. Неуправляемое транспортное средство наехало на работников-пешеходов. Погибли шесть человек, несколько сотрудников получили травмы.