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Ударный вертолет Ка-52М оснастили новым управляемым вооружением

Армия
Ударный вертолет Ка-52М оснастили новым управляемым вооружением
minpromtorg.gov.ru  /  Минпромторг России

Нижний Новгород, 10 июня. Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко посетил испытательный полигон в Нижегородской области, где ознакомился с вертолетом Ка-52М, получившим новый комплекс вооружения.

Согласно информации, Криворучко приехал на полигон в поселке Смолино с целью проверки выполнения государственного оборонзаказа, где также представили модернизированный разведывательно-ударный вертолет Ка-52М с новым комплексом управляемого оружия. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Помимо этого, Криворучко оценил работу новых артиллерийских комплексов: военнослужащие провели на полигоне демонстрационные стрельбы из самоходных орудий «Спрут», «Лотос», «Флокс», «Мальва» и «Магнолия» по движущимся и недвижимым целям на разных дальностях.

Ранее бронетанковый завод в Армавире поставил Минобороны РФ первую в 2021 году партию БТР-82АМ. Отмечается, что отремонтированная и восстановленная бронетехника успешно прошла все ходовые и огневые испытания под контролем представителей оборонного ведомства.

Также сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках просветительского марафона «Новое знание» заявил о новой эре в развитии военной техники, передает Infox.

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минобороны рф вертолет Ка-52М
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